2021/11/26 | 18:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صافرات الانذار تدوي في قاعدة فيكتوريا قرب من مطار بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صافرات الانذار تدوي في قاعدة فيكتوريا قرب من مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صافرات الانذار تدوي في قاعدة فيكتوريا قرب من مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).