2021/11/26 | 18:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعماَ للاقتصاد الوطني .. الزراعة تعلن قبول جميع مواقع برنامج اكثار بذور الرتب العليا للرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 18:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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