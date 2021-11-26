الذكرى الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل 1959م - تاج السر عثمان

2021/11/26 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة بمناسبة الذكري الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 م جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر، والآثار التي ترتبت علي السودان من الاتفاقية .



أولا : جذور المشكلة واتفاقية 1929.



ترجع جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر الي بداية القرن العشرين ، عندما فكرت الإدارة البريطانية في ادخال زراعة القطن في السودان ، وبرزت مخاوف مصر من أن بريطانيا تقصد التدخل ف ......





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