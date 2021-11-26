توضيح للزميلين المحترمين منير كريم وفؤاد النمري - لا حياد عن المبادئ - نجم الدليمي

2021/11/26 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجم_الدليمي : توضيح للزميلين المحترمين منير كريم وفؤاد النمري في البدء اقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على ابداء ملاحظاتكم وهي تعبر عن حرصكم حول ذات الاهتمام المشترك وبهذا الخصوص اود ان اشير اليكم ما هو الاتي ::1- انا لم اقول بان الخيانة العظمى التي حدثت في الاتحاد السوفيتي هي العامل الوحيد...



بل قد شكلت عاملاً رئيسياً في تفكيك الاتحاد السوفيتي وهناك عوامل اخرى داخلية وخارجية.



2- ارجوا منكما ان ......





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