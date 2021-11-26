الصين تلغي مئات الرحلات الجوية بعد انتشار كورونا

2021/11/26 | 18:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت الصين، اليوم الجمعة، إلغاء مئات الرحلات الجوية، وإغلاق بعض المدارس وتعليق أنشطة سياحية، عقب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في شنغهاي.ويشكل ظهور الإصابات الجديدة بكورونا في شنغهاي ضغطا على الحكومة الصينية التي تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية".فقبل بضعة أشهر من انطلاق الأولمبياد في بكين في الرابع من شباط، تريد الصين أن تحد بأي ثمن من مخاطر التلوث وتعتمد سياسة صحية تهدف إلى منع حدوث أي إصابة".وينعكس ذلك على اعتماد قيود صارمة على دخول أراضيها وفرض حجر صحي إلزامي وحملة فحوصات واسعة بمجرد ظهور عدد قليل من الإصابات".وقالت السلطات المحلية، إن ثلاثة أصدقاء سافروا معا في جميع أنحاء شنغهاي الأسبوع الماضي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا وجميعهم كانوا قد تلقوا اللقاح".ولمنع انتقال الفيروس إلى مناطق أخرى ألغي أكثر من 500 رحلة جوية الجمعة من مطاري العاصمة الاقتصادية الصينية حسب الموقع المتخصص "فاريفلاي".

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