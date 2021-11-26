النجف: حلقة نقاشية تدور حول الخطاب الديني في الشرق بين الرؤية والتحليل

2021/11/26 | 18:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النظر إلى الرموز والشخصيات نظرة علمية تثرى بالدراسة .

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