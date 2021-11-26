الاتصالات : استرداد 4 مليارات دينار لميزانية الدولة خلال عمليات الصدمة

2021/11/26 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، القضاء على تهريب سعات الإنترنت في محافظات كركوك ونينوى وديالى، وفيما أشارت إلى استرداد 4 مليارات دينار لميزانية الدولة خلال عمليات الصدمة.وقال الناطق باسم الوزارة، […]

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