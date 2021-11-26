الاتصالات: ضغوط سياسية لإيقاف ملف تهريب سعات الإنترنت

2021/11/26 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة،

القضاء على تهريب سعات الإنترنت في

محافظات كركوك ونينوى وديالى، وفيما

أشارت إلى استرداد 4 مليارات دينار

لميزانية الدولة خلال عمليات الصدمة،

أكدت إصرارها على إنهاء م

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