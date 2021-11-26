2021/11/26 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار النفط، هبوطها خلال

تعاملات اليوم الجمعة، وذلك في ظل مخاوف

اقتصادية من تداعيات رصد نسخة متحورة

جديدة لفيروس كورونا المستجد في جنوب

إفريقيا.

وقالت وسائل إعلام، إن سعر برميل "برنت"

هبط دون م

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