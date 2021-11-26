الصحة العالمية: فهم سلالة كورونا الجديدة

2021/11/26 | 18:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم

الجمعة، إن فهما أفضل لسلالة فيروس

كورونا الجديدة، التي اكتشفت في جنوب

إفريقيا "يحتاج إلى أسابيع عدة".

وحذر المتحدث باسم المنظمة كريستيان

ليندماير في إفادة صحفية في جن

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