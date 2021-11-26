لمسافر مصري لم يتلق اللقاح.. بلجيكا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في أوروبا

2021/11/26 | 18:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة البلجيكية إن اختبارًا أظهر إيجابية إصابة شخص واحد بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بات يعرف باسم B.1.1.529.

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