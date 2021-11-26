2021/11/26 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4yCwwiNAIcc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دريد : ايران مستعدة لاحتماليات هجوم اسرائيل منذ سنوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دريد : ايران مستعدة لاحتماليات هجوم اسرائيل منذ سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).