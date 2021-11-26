ذي قار تسجل حالة انتحار لشاب عشريني وسط الناصرية

2021/11/26 | 18:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سَجلت محافظة ذي قار، الجمعة، حالة انتحار لشاب عشريني في مدينة الناصرية.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "شابا من مواليد 2000 أقدم على الانتحار داخل منزله في حي الخضراء وسط الناصرية، وذلك بإطلاق النار على نفسه بمنطقة الصدر برصاصتين نافذتين".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة فتحت تحقيقاً مع ذوي الشاب، ولم يقدموا الشكوى ضد أحد، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

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