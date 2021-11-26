نجدة بغداد تحصي ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية

2021/11/26 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني احصت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، نتائج ممارساتها الامنية خلال الـ24 ساعة الماضية، منها القبض على عدد من المطلوبين والعثور على اسلحة في العاصمة.وذكرت الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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