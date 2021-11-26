2021/11/26 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني فاز فريق نادي نفط الوسط، يوم الجمعة، على نادي الكهرباء ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.وسجل فريق نادي الكهرباء اولاً عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب مهيمن سليم بنجاح في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفط الوسط يقلب الطاولة على الكهرباء ضمن منافسات الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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