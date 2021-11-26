شرطة النجف توضح اسباب تشديد اجراءاتها الامنية

2021/11/26 | 18:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

كشفت قيادة شرطة النجف، اليوم الجمعة، سبب تكثيف إجراءاتها الأمنية في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، مقداد الموسوي لوكالة (بغداد اليوم)، إن "هذه الاجراءات تأتي بعد حوادث امنية شهدتها المحافظة، حيث تم اتخاذ اجراءات استباقية لتنفيذ مذكرات قبض بحق عدد من المطلوبين للقضاء".

واوضح، انه "تم نشر مفارز امنية متحركة، تعمل على تفتيش العجلات وتدقق في اوراقها، وتدقق في اسماء الاشخاص، كما وان هنالك تشديد على الداخلين والخارجين من خلال السيطرات الثابتة الموجودة في المداخل".

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