قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة تضبط مواد خطرة في ام قصر

2021/11/26 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الجمعة، ضبط مواد خطرة في ام قصر وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر […]

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