موسيقى لغموض الثلج . - حسن ابراهيمي

2021/11/26 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي خذ للبلح عينه كزي غرب السماءلا تُصعصع نزيف مفتاح نخلة .قعر لسان نخلة يسير أزرق وبياض المطر كأضحوكة خنجر .خاتم ينبق كغرفة الزمان لا مأوى للنورس كربوة اقتلعت عن التدخين الجنون سراج أحمر شفاه الفراشات تنبك طول السفينة كبوح شريد يصرخ كل الوقت .لعطشي زمن الخصوبة وللحطام مراسم ج ......





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