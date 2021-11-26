القرآنيون والإصلاح الديني - عبدالله عطية شناوة

2021/11/26 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يمثل ظهور جماعة القرآنيين الى الوجود خطوة كبيرة وهامة للإصلاح الديني في الإسلام.



وجوهر فكرة الجماعة أن لا نص ديني مقدس في الإسلام سوى القرآن.



وهذه الفكرة صحيحة تأريخيا ومنهجيا، وتشكل حلا مقبولا لتفسخ الفكر الديني الإسلامي الى جزر معزولة عن بعضها وناقضة ومفندة لبعضها، إستنادا الى أحاديث معنعنة عن نبي الإسلام وسيرته، أحاديث جرى في ضوئها تفسير النص القرآني وبنيت عليها أحكام فقهية، مناقضة لبعضها في كث ......





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