ما هي أسباب الحروب؟ وما هو الحل؟ - محيي الدين محروس

2021/11/26 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_محروس من الضروري التأكيد على أن السبب الأساسي لشن الحروب هو الطمع في توسيع الأراضي والسيطرة على خيرات الشعوب، التي تزيد من ثروات المُعتدي على مستوى الطبقة الحاكمة.ولكن عادةً تتستر هذه القوى المُعتدية التي تقوم بالحروب بغطاءات قومية أو دينية أو سياسية وحتى إنسانية! وتاريخياً انتقلت الدول الاستعمارية من أشكال الاستعمار المُباشر بواسطة الجيوش وتنصيب سلطاتها، إلى أشكال الاستعمار الحديث وهي: تنصيب سل ......





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