الصحة تؤكد استعدادها لتجهيز اسطوانات الاوكسجين في حال زيادة اصابات كورونا

2021/11/26 | 18:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استعدادها لتجهيز أسطوانات الأوكسجين المستشفيات في حال زيادة أعداد الإصابات وتفشي الوباء.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

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