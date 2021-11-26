2021/11/26 | 18:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وقعت شركة الحفر العراقية، الجمعة، عقد مشاركة واتفاقية التقديم المشترك مع شركة "شلمبرجير" العالمية.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان لوزارة النفط، 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح بأسلوب تسليم المفتاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية".

وأضاف عبد الكريم، أنّ العقد يتضمن "قيام الشركة العالمية بنقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير العاملين في الشركة والارتقاء بقطاع الخدمات النفطية، بهدف مواكبة مسيرة التطور الصناعي في مجال النفط والغاز في العالم".

وأشار عبد الكريم، إلى "أهمية التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لتحسين وتطوير الأداء، وخاصة في عمليات تطوير وتنفيذ الحفر والاستصلاح".

اقرأ/ي أيضًا:

النفط تتحدث عن 4 رقع تحت العمل الاستكشافي في صحراء الأنبار

"لوك أويل" تؤكد طلبها تمديد فترة الاستكشاف النفطي في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يوقع عقدًا نفطيًا مع شركة عالمية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يوقع عقدًا نفطيًا مع شركة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).