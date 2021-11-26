بغداد: بلدية تعلن إزالة أكثر من 60 ألف تجاوز

2021/11/26 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة بلدية الكرادة، الجمعة، ازالة اكثر من 60 الف تجاوز ورفعها منذ انطلاق حملة عبير بغداد وحتى السادس من تشرين الثاني الجاري، موضحة الإجراءات المترتبة على من يعاود التجاوز بعد إزالته.

وذكر معاون مدير عام دائرة بلدية الكرادة، جاسم محمد، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، إنه "منذ انطلاق حملة عبير بغداد، مازالت أمانة بغداد مستمرة برفع التجاوزات والتي تصنف الى كثير من الفعاليات والتجاوزات ومنها أكشاك ومحلات وسقائف وتجاوزات على الرصيف ولوحات إعلانية ومشاتل ومعارض سيارات وكراجات ومواقع بيع الأغنام ودور سكنية في مراحل البناء الأولى و(سكلات) انشائية ومعامل وأماكن غسل السيارات وإزالة الأسيجة المتجاوزة على أراضي الدولة".

وأضاف، أن "كل تلك التجاوزات تتم إزالتها بشكل دوري ويومي من قبل دوائر البلدية ويتم اعداد جدول لحصر عدد التجاوزات المرفوعة منذ انطلاق الحملة في تأريخ 22/8/2021 لغاية 6/11/2021 حيث تمت إزالة 61.975 تجاوزا".

ولفت إلى أن "من الصعوبات التي تمر بها البلدية هي الصعوبات الأمنية والتي تتمثل بالكثير من التجاوزات التي تحصل على كوادر الأمانة من خلال الاعتداء عليهم من قبل المتجاوزين".

واوضح، ان "هنالك خطة معدة في الأمانة للتنسيق مع القوات الأمنية الماسكة للأرض مع شرطة الأمانة لتوفير الحماية الكافية للكوادر العاملة".

واشار الى ان "أغلب التجاوزات تمت إزالتها بجميع اشكالها التي شوهت الشوارع الرئيسة والأزقة والحدائق العامة وغيرها وكانت تلك التجاوزات في المراحل الأولى ونحن مستمرون في ازالتها".

وتابع، أن "الإجراءات التي تترتب على من يعاود التجاوز بعد رفعه تتمثل في إزلة التجاوز مرة أخرى مع فرض غرامات على المتجاوزين وفي حال عاود التجاوز للمرة الثالثة تحال اوراقه إلى القضاء".

وحول التغطية الاعلامية لحملات رفع التجاوزات، أكد محمد، أنه "في السابق كانت هنالك تغطية إعلامية للحملة حيث كان هناك توجه اعلامي من كافة القنوات الفضائية، أما حاليا أصبحت التغطية مقتصرة على قنوات معدودة ومواقع التواصل الاجتماعي".

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