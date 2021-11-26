2021/11/26 | 19:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

احتج بضعة آلاف من الأردنيين، الجمعة، على اتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل والإمارات، ودعوا حكومتهم إلى إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل قائلين إن أي تطبيع يُعد خضوعا مذلا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وانتشرت الشرطة بحضور كثيف حول منطقة في وسط العاصمة عمان تؤدي إلى المسجد الحسيني حيث خرج المتظاهرون في مسيرة بعد صلاة الجمعة.

وردد المتظاهرون هتاف "لا لاتفاقية العار" وحمل بعضهم لافتات تحمل عبارة "التطبيع خيانة" في احتجاج نظمته أحزاب معارضة بما فيهم إسلاميون ويساريون ومجموعات قبلية ونقابات.

ووقع الأردن وإسرائيل والإمارات على الاتفاق يوم الاثنين الماضي بحضور مبعوث المناخ الأميركي جون كيري.

وبمقتضى الاتفاقية ينتج الأردن 600 ميغاواط من الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية ويصدرها لإسرائيل، مقابل قيام إسرائيل بتزويد الأردن، الذي يعاني من ندرة المياه، بنحو 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

ومن المتوقع أن تبني الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية تطبّع العلاقات مع إسرائيل في العام الماضي، ببناء محطة الطاقة الشمسية في الأردن.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن المبادرة قيد الدراسة لتقييم جدواها، لكن إذا ثبتت جدواها وأتت بثمارها، فستكون ضمن أكبر مشاريع التعاون الإقليمي بين إسرائيل والدول العربية.

وبعد الإعلان عن الاتفاقية هذا الأسبوع، اندلعت مظاهرات متفرقة في الجامعات بأنحاء البلاد في تحد لحظر الاحتجاج.



وردد مئات الطلاب شعارات مناهضة لإسرائيل ودعوا الحكومة إلى قطع العلاقات معها وإلغاء المشروع.

"رويترز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردنيون يحتجون على اتفاق المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردنيون يحتجون على اتفاق المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).