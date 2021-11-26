2021/11/26 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في أقل من أسبوعين، ضبطت أجهزة الأمن المصرية متهما عرض طفله للبيع عبر فيسبوك بعدما ضبطت من قبل سيدة ارتكبت ذات الجرم.وقال مصدر أمني، إن الواقعة الجديدة حدثت في منطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر..



ضبط متهم عرض ابنه للبيع على فيسبوك المركز الخبري الوطني.

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