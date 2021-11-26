هذا مرشح رئاسة الوزراء.. سياسية تكشف حوارات الكواليس لاختيار رئيس السلطة التنفيذية

2021/11/26 | 19:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكدت عضو مجلس النواب السابق ندى شاكر، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي هو احد المرشحين لرئاسة العراق في المرحلة المقبلة.

وقالت شاكر، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مسألة اختيار رئيس الوزراء ستخضع إلى توافق الكتل السياسية على شخصية محددة يتم الاتفاق عليها من قبل رؤساء الكتل".

وأضافت، أن "رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي احد المرشحين لهذا المنصب نظراً لوجود جهات سياسية داعمة له، لذلك من الممكن طرح اسم الكاظمي في المرحلة المقبلة كأحد المرشحين لرئاسة الوزراء".

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