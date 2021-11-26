2021/11/26 | 19:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، استعدادها لتجهيز أسطوانات الأوكسجين المستشفيات في حال زيادة أعداد الإصابات وتفشي الوباء.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية: إن “الوزارة مستمرة في تجهيز اسطوانات الأوكسجين حيث يتوفر في كل دائرة صحية في جميع محافظات العراق على الأقل معمل اوكسجين واحد، فضلا عن أن أغلب المستشفيات الرئيسة […]

ظهرت المقالة تحسباً للموجة الرابعة..



الصحة تفصح عن وضع الأوكسجين في المستشفيات أولاً على الايام نيوز.

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