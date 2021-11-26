نفط الوسط يقفز للمركز الثالث بثنائية في الكهرباء

2021/11/26 | 19:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز نفط الوسط على نظيره الكهرباء، بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، على ملعب كربلاء الدولي، في إطار الجولة 11 من عمر الدوري العراقي.

الكهرباء تقدم في النتيجة مبكرًا من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 15، عن طريق مهيمن سليم.

وضغط نفط الوسط، وأضاع العديد من الهجمات، منها رأسية عمر المنصوري التي مرت بجوار القائم، وتسديدة سجاد جاسم التي علت العارضة.

وتعرض لاعب الكهرباء، سجاد خليل، للطرد في الدقيقة 30.

وأدرك نفط الوسط، التعادل في الدقيقة (45+2) عن طريق المحترف التونسي أحمد بن عمار.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل سامر محسن، من تسجيل هدف الفوز لنفط الوسط في الدقيقة 53.

ورفع نفط الوسط، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند 14 نقطة في المرتبة العاشرة.

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