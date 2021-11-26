قادمة من دولة عربية.. أوروبا ترصد أول إصابة بمتحورة كورونا الجديدة

2021/11/26 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت بلجيكا الجمعة، رصد إصابة بالمتحورة الجديدة لكورونا هي الأولى التي يعلن عنها في أوروبا، لدى شخص غير ملقح عائد من الخارج.

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