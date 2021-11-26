محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي رئيس هيئة التراخيص والرقابة على البنوك في تركيا

2021/11/26 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

التقى محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، رئيس هيئة التراخيص والرقابة على البنوك في تركيا مهمت اكبان، على هامش الدعوة الموجهة اليه من البنك المركزي التركي خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا برفقة عدد من رؤساء مجالس المصارف الخاصة العراقية.

وناقش الطرفان اهمية التعامل المشترك وتبادل الخبرات بين العراق وتركيا، وأكد معاليه على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين المؤسسات المالية العراقية والتركية الى جانب دعم المصارف العراقية الراغبة في فتح فروع لها في تركيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، فضلا عن تحفيز فروع المصارف التركية المرخصة في العراق على تطوير اعمالها وتواجدها في السوق العراقية.

وقال معالي محافظ البنك المركزي العراقي، إن الاقتصاد العراقي يحقق نموا جيدا، وفقا للمؤشرات التي تصدرها مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي فان المصارف العراقية لديها القدرة والامكانية على التواجد في اكثر من بلد مثل تركيا وغيرها، مضيفا ان البنك المركزي عمل طيلة الفترة الماضية على دعم الاقتصاد عبر المصارف وهذا ساعد في تطور المصارف العراقية.

وعلى هامش اللقاءات، التقى ممثلو المصارف العراقية بكبرى المصارف التركية وبحثوا العلاقات المصرفية والتعاون المستقبلي بما يخدم البلدين.

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