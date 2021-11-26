من أجل 90 دولارًا.. ابن يقتل والده في سوريا

2021/11/26 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذر مراقبون من تزايد الحوادث الأمنية والجرائم المرتبطة بانتشار المواد المخدرة في سوريا، ولا سيما في صفوف الفئات العمرية الشابة.ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية السورية، تفاصيل جريمة قتل أب على يد […]

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ابن يقتل والده في سوريا المركز الخبري الوطني.

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