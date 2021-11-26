2021/11/26 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعترف الفنان كاني ويست بخطئه تجاه زوجته السابقة كيم كارداشيان، معتبراً أن الله سيعيد جمع شملهما بالرغم من سيرها في إجراءات الطلاق ومواعدتها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.وقال: “الله يمكنه حل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاني ويست: أخطأت بحق كيم كارداشيان والله سيجمع شملنا المركز الخبري الوطني.

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