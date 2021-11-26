2021/11/26 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مبتز الكتروني هدد فتاة بنشر صورها ما لم تدفع له ٨ ملايين دينار في بغداد .

وقالت المديرية في بيان، انه “بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية حول جريمة ابتزاز الكتروني لفتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ “8 ملايين دينار”، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتنسيق مع المشتكية ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود اثناء استلامه لجزء من مبلغ المساومة في احد مطاعم مدينة الكاظمية المقدسة”.

واضافت انه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمبتز هدد فتاة وطالبها بمبلغ مالي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمبتز هدد فتاة وطالبها بمبلغ مالي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).