2021/11/26 | 19:30 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يخاطر المزيد من أكراد العراق بحياتهم للوصول إلى أوروبا؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يخاطر المزيد من أكراد العراق بحياتهم للوصول إلى أوروبا؟) نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يخاطر المزيد من أكراد العراق بحياتهم للوصول إلى أوروبا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).