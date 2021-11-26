في حال تفشي الموجة الرابعة.. الصحة توضح بشأن وضع الاوكسجين في المستشفيات

2021/11/26 | 19:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، انها مستعدة لتجهيز أسطوانات الأوكسجين المستشفيات في حال زيادة أعداد الإصابات وتفشي الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "الوزارة مستمرة في تجهيز اسطوانات الأوكسجين حيث يتوفر في كل دائرة صحية في جميع محافظات العراق على الأقل معمل اوكسجين واحد، فضلا عن أن أغلب المستشفيات الرئيسة في بغداد تحتوي على معمل اوكسجين ذاتي، بالإضافة إلى توفير الاوكسجين من معمل وزارة الصحة التابع لدائرة العيادات"، مبينا أن "القسم الآخر يشترى مستوردا والوضع العام للأوكسجين ممتاز".

وأضاف البدر، أنه "تم تهيئة عدة طرق لضمان الاوكسجين منها صناعته، بالاضافة الى أن الاستيراد متاح في كل المؤسسات الصحية"، مشيرا الى أن "الوزارة مستعدة لتغطية المستشفيات في حال زيادة اعداد الإصابات وتفشي الوباء".

وتابع، أنه "في حال زيادة اعداد الإصابات بشكل يومي وهي زيادة تدريجية هذا سيحدد دخول موجة وبائية جديدة بالإضافة لمحددات أخرى"، لافتا الى أن "القرار يتم تحديده من قبل العلماء العاملين في مجال الأوبئة والصحة العامة".

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