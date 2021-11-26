بعد تضرر أسعار النفط.. يوم جنوني لبورصة وول ستريت وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد

2021/11/26 | 19:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد بورصة وول ستريت حالة من الجنون، في يوم الجمعة الأسود، حيث تراجعت الأسهم في جميع أنحاء العالم في مواجهة متحور جديد لفيروس كورونا.

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