بغداد: الإيقاع بمبتز ساوم فتاة وهددها مالم تدفع له 8 ملايين دينار

2021/11/26 | 19:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت مكافحة الاجرام، الجمعة، من القبض على "مبتز الكتروني" هدد فتاة بنشر صورها، في حال رفضت دفع مبلف قدره 8 ملايين دينار في العاصمة بغداد.

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وذكرت المكافحة في بيان تلقى "ناس" (26 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة اجرام الكاظمية حول جريمة ابتزاز الكتروني لفتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع مبلغ (8 ملايين دينار) تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتنسيق مع المشتكية ونصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود اثناء استلامه لجزء من مبلغ المساومة في احد مطاعم مدينة الكاظمية".

وأضاف أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 430 ق.ع ، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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