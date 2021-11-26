2021/11/26 | 19:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوضحت الفنانة السورية أصالة أنها من محبي الفنان المصري محمد رمضان، إنما كممثل وليس في الغناء.وقالت أصالة في برنامج “حبر سري”، المذاع على قناة القاهرة والناس، إنه في حال طلب منها محمد رمضان الغناء معها ديو فإنها سترفض.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أصالة ترفض الغناء في ديو مع هذا الفنان المركز الخبري الوطني.

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