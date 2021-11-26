الشهر المقبل توزيع الأسمدة الزراعية لعموم المحافظات

2021/11/26 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج أعلنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، اليوم الجمعة، عن معداتها المتوفرة، فيما حددت موعداً لتوزيع الأسمدة لعموم محافظات العراق.وقال مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب جاسم الكعبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة للتجهيزات الزراعية تتوفر فيها المعدات الخاصة بالعمليات الحقلية، منها الساحبات والحاصدات والساحبات (الكيوتي الصغير) البستنية، فضلاً عن توفير منظومات تغيير محوري 60 دونماً و120 دونما".وأضاف، أن "الشركة العامة حالياً في طور تجهيز الأسمدة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي الحالي، من سماد الداب وسماد اليوريا وسماد الداب حالياً كمياته قليلة، وحسب المتوفر منها في المخازن وبانتظار وصول كميات منه خلال الشهر المقبل لتوزيعها بين المزارعين في عموم محافظات العراق".وأعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، وضع خطة جديدة لزيادة المساحات المزروعة، فيما أكدت السعي الى الوصول للأمن الغذائي للمواطن.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطة الزراعية للموسم الحالي تبلغ مليونين و500 ألف دونم، أي بانخفاض 50‎%‎ عن العام الماضي"، مبيناً أن "وزارة الموارد المائية هي من سمحت لنا بزراعة هذه المساحات، حيث لا يمكن زراعة أي دونم من دون موافقتها".وأضاف، أن "الوزارة أعدت خطة بديلة تتضمن زراعة قرابة 3 ملايين دونم من أجل زيادة المساحات المزروعة، يخصص منها مليونان و600 ألف دونم لزراعة الحنطة"، مشيراً الى أن "هذه المساحة ستضاف الى المساحة المخصصة ضمن الخطة الشتوية والبالغة مليونين و500 ألف دونم، لتصبح المساحة الكلية المزروعة ما يقارب الخمسة ملايين".وتابع أن "هذه المساحة مؤمنة مائياً من الآبار والإرواء"، معرباً عن أمله في الحصول على إنتاج جيد والوصول الى الأمن الغذائي للمواطن العراقي، لأن القطاع الزراعي سواء كان حيوانياً أو نباتياً قد يتعرض الى أمراض وأمور أخرى".

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