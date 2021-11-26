محافظة كربلاء تتخذ خطوة بحق مطلقي العيارات النارية (فيديو)

2021/11/26 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الجمعه، بإعتقال مطلقى العيارات النارية في كربلاء، معتبرا هذه الاعمال استهتارا بحياة الناس.

وذكر مراسل NRT عربية، اليوم (26 تشرين الثاني 2021)، ان "محافظ كربلاء وجه بإعتقال مطلقي العيارات النارية في كربلاء ويتعبر هذه الاعمال استهتار بحياة الناس".

واضاف، ان المحافظ "وجه قائد الشرطة بإصدار مذكرات قبض بحقهم وشدد على اجراءات حازمة بحق من يحاول العبث بارواح اهالي كربلاء".

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