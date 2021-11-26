البحرية التونسية تنقذ مئات المهاجرين في مركب جنح قبالة سواحل صفاقس

2021/11/26 | 20:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت البحرية التونسية 487 مهاجرًا كانوا على متن مركب تنقل في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لشبكة ألارم فون - Alarm Phone في بيان قصير شاركته شبكة CNN يوم الجمعة.

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