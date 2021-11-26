الشرطة التونسية تطلق النار على شخص يحمل ’ساطوراً’ أمام مبنى وزارة الداخلية (فيديو)

2021/11/26 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرجح أنه يوثق لحظات إحباط الشرطة التونسية، الجمعة، هجوما أمام مقر وزارة الداخلية.

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ويظهر الفيديو، حسب التعليقات، رجال أمن وهم يلاحقون شخصا يعتقد أنه يحمل ساطورا ويسقط أرضا بعد سماع دوي طلقات نارية في حادث وقع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" أن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحا أبيض وحاول اقتحام الوزارة حيث تم "إطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".

وأكد شهود عيان أن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية.

الشرطة أطلقت النار على المهاجم.



#تونس https://t.co/4zsjq5bkek

— Amira Mhadhbi (@AmiraMhadhbi85) November 26, 2021

#تونس شخص يحاول طعن أمنيين بساطور في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية وقد تم اطلاق النار عليه.الحمد الله تمت السيطرة على الوضع pic.twitter.com/neGwLOI8Yo

— GÉNÉRAL🇹🇳 (@Haykel7) November 26, 2021

عاجل /تونس العاصمةايقاف ارهابي بطلق ناري امام الداخلية بعد ان حاول الاعتداء على امني بواسطة سلاح أبيض "ساطور ".



pic.twitter.com/fzFCJHaarE

— Ghassen Chougrani (@GChougranii) November 26, 2021

عاجل #تونسشخص يحاول اقتحام وزارة الداخلية وسط العاصمة التونسية والأمن يطلاق النار عليه .



pic.twitter.com/BHrp0tCZSs

— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) November 26, 2021

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