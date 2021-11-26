2021/11/26 | 20:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرس الحدود يضبط مواد خطرة في ام قصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 20:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرس الحدود يضبط مواد خطرة في ام قصر) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرس الحدود يضبط مواد خطرة في ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).