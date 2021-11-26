اللقب الاستثنائي يشعل صراع المدربين في كأس العرب

2021/11/26 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشكل بطولة كأس العرب المقبلة أهمية كبرى لمدربي المنتخبات الـ 16 المشاركة في النهائيات، إذ يتصارعون على اللقب الاستثنائي لهذه النسخة “الأولى” بعد اعتراف الفيفا بالمسابقة، والعاشرة في تاريخ البطولة منذ 1963.

وتنطلق البطولة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقسمت مجموعات البطولة على النحو التالي:

– المجموعة الأولى: قطر، العراق، عُمان، البحرين.

– المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

– المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

– المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان.

تفوق أجنبي

وتشهد بطولة كأس العرب 2021 حضور 11 مدربا أجنبيا مقابل 5 مدربين عرب.

ويتفوق المدربون الفرنسيون من ناحية العدد عبر الثلاثي ديدييه جوميز الذي تولى تدريب منتخب موريتانيا منذ أيام قليلة، ولوران بونادي (مساعد هيرفي رينارد) الذي سيقود منتخب السعودية في البطولة، وهوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان.

وفي المرتبة الثانية يأتي المدربون البرتغاليون: كارلوس كيروش (منتخب مصر)، وهيليو سوزا (منتخب البحرين).

وبالنسبة لباقي المنتخبات يدير الإسباني فيليكس سانشيز منتخب قطر، والهولندي بيرت فان مارفيك منتخب الإمارات، والتشيكي إيفان هاشيك منتخب لبنان، والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش منتخب عُمان.

وعين المنتخب السوري قبل أيام من البطولة الروماني تيتا فاليريو لقيادته خلفا للمدرب المحلي نزار محروس، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتخب العراقي الذي أسند إدارته الفنية للمونتينيجري- الهولندي بتروفيتش خلفا للهولندي أدفوكات.

ثقة عربية

على الجانب الآخر سيتولى 5 من المدربين العرب المسؤولية في كأس العرب 2021.

ويأتي منتخب المغرب حامل لقب النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في 2012، إلى الدوحة، بمنتخب المحليين بقيادة المدير الفني الحسين عموتة.

وبالمثل سيقود المنتخب الجزائري “الرديف” المدير الفني مجيد بوقرة الذي أسندت له المهمة في هذه البطولة بدلا من المدير الفني للمنتخب الأول جمال بلماضي.

وسيدير العراقي عدنان حمد منتخب الأردن، بينما يقود منتخب تونس، المدرب التونسي منذر الكبير، وعلى رأس الجهاز الفني لمنتخب فلسطين يتواجد المدرب التونسي مكرم دبدوب.

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