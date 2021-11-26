2021/11/26 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، اليوم الجمعة، عن معداتها المتوفرة، فيما كشفت موعد لتوزيع الأسمدة لعموم محافظات العراق.وقال مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية طالب جاسم الكعبي في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن موعد توزيع الأسمدة الزراعية لعموم المحافظات المركز الخبري الوطني.

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