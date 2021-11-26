2021/11/26 | 20:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب يسكن محافظة ذي قار باطلاق النار على نفسه.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “شابا يدعى علي نعيم عاجل، من مواليد 2000 قام بأطلاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قام باطلاق النار على نفسه..



انتحار شاب في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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