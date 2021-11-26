الصحة العالمية: انخفاض عدد المدخنين عالمياً

2021/11/26 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلنت منظمة الصحة العالمية، في تقرير حديث لها، انخفاض عدد المدخنين على مستوى العالم.جاء ذلك في تقرير للصحة العالمية عن تناول معدلات انتشار تعاطي التبغ في الفترة بين عامي 2000 و2025، وهو الإصدار الرابع في هذا الصدد".وأظهر تقرير الصحة العالمية أن عدد المدخنين في العام الحالي 2021 بلغ 1.30 مليار على الصعيد العالمي، بعد أن كان عددهم 1.32 مليار في عام 2015.وتوقع معدو التقرير استمرار انخفاض أعداد المدخنين ليصبح 1.27 مليار بحلول عام 2025، حيث تسير نحو 60 دولة في الفترة الحالية نحو هدف خفض تدخين التبغ بنسبة 30% بين عامي 2010 و2025.وأشادت المنظمة العالمية في تقريرها بسياسات مكافحة التبغ الفعّالة والتي أنقذت ملايين الأرواح في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ والتدابير الستة للحد من استهلاك التبغ.

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