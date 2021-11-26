2021/11/26 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقيم معرض في بلجيكا يركز على دور “حدائق الحيوان البشرية” الأوروبية في ترسيخ العنصرية، ويستمر حتى مارس/ أذار المقبل.ويتناول المعرض مسألة القرى الأفريقية التي كانت نماذج منها تبنى في أوروبا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حدائق حيوان بشرية”..



معرض عن دور أوروبا في ترسيخ العنصرية المركز الخبري الوطني.

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