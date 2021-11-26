بعد عقود من الترميم.. مصر تفتتح “طريق الكباش” في حفل ضخم بالأقصر

2021/11/26 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت مصر، مساء الخميس، بإعادة افتتاح طريق الكباش الأثري في مدينة الأقصر، وهو طريق بطول 2.7 كيلومتر يربط بين مجمعين معبدين في المنطقة، وهما معبد الأقصر ومعبد الكرنك.

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