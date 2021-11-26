بث مباشر.. مباراة منتخب شباب العراق واليمن ببطولة غرب آسيا

2021/11/26 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يبث "ناس"، مباراة منتخب العراق للشباب ونظيره اليمني ضمن بطولة غرب آسيا التي يستضيف نسختها الحالية العراق، وذلك نقلاً عن القناة الرياضية الرسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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